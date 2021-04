Votre plus beau marché 2021 : le marché du Chaudron à Saint-Denis de La Réunion

Même avec une météo pluvieuse et un ciel couvert, il suffit de se tourner sur les jolies couleurs des étals du marché du Chaudron pour se persuader que l'on se trouve bel et bien à La Réunion. D'ailleurs, l'endroit est une véritable institution à Saint-Denis. La pluie a aussi du bon sur les fruits. Un avocat peut peser, à lui seul, un kilo, sans compter que les fruits arborent tous un bel aspect. Le marché de Chaudron se situe au cœur du quartier du même nom. Deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, il réunit 350 forains, majoritairement des agriculteurs. Ici, il n'y a pas de cliché, seulement de l'authenticité et des produits locaux. Au détour d'une allée, on a rencontré le tisaneur de la place, connu de tous. Parmi les clients, on compte peu de touristes, mais énormément d'habitués. Pour la première fois sélectionné au concours du Plus Beau Marché, le Chaudron espère remporter une première victoire pour son île, même si dans le cœur des Réunionnais, c'est déjà tout gagné.