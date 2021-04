Votre plus beau marché 2021 : les 24 derniers candidats (2/2)

Voici donc les douze autres finalistes au concours du plus beau marché saison 4 : Languedoc-Roussillon et le marché des Halles de Narbonne, Limousin et le marché Marceau de Limoges, Lorraine et le marché central de Nancy, Martinique/Guadeloupe/Guyane et le marché du François en Martinique, Midi-Pyrénées et le marché de Saint-Girons, ainsi que le marché d’Étables-sur-Mer pour le Nord-Pas-de-Calais. Viennent ensuite Poitou-Charentes et le marché de Rochefort, PACA et le marché de Toulon, Pays de la Loire et le marché des Halles Centrales des Sables-d’Olonne, Picardie et le marché de Saint-Leu d’Amiens, Réunion et le marché du Chaudron de Saint-Denis, puis finalement le marché de Châtillon-sur-Chalaronne pour Rhône-Alpes. Pour désigner le vainqueur, il faut voter à l’adresse www.votreplusbeaumarche.fr.