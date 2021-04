Votre plus beau marché 2021 : les 24 derniers candidats (1/2)

Les premiers lauréats sont : l'Alsace et le marché d'Obernai, l'Aquitaine et le marché de Sarlat, l'Auvergne et le marché de Besse, la Basse-Normandie et le marché de Trouville, ainsi que la Bourgogne et le marché de Chablis. Ce sont les petits nouveaux de cette nouvelle édition. Ensuite, la Bretagne et le marché de Lesneven, le Centre et le marché du Quai du Roi d'Orléans, la Champagne-Ardenne et les Halles de Troyes, la Corse et le marché de l'Île-Rousse, la Franche-Comté et les Halles de Vesoul, la Haute-Normandie et le marché Sotteville-lès-Rouen, ainsi que l'Île-de-France et les halles de l'Isle-Adam.