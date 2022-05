"Votre plus beau marché" : à la découverte du marché de Revel

C’est un véritable concours de chant, une chorale à cent voix qui met les oreilles à rude épreuve. Le samedi, à Revel (Haute-Garonne), c’est le jour de marché. Les plus beaux ténors de la région s’affrontent derrière leur étalage. Et cela dure depuis 700 ans. Revel est une cité commerçante, une bastide fondée en 1340. Ici, la vie s’organise autour de la halle. "… On a 79 piliers de bois, qui reposent sur des blocs de pierre. C'est ce qui empêche la putréfaction du bois et qui nous donne une halle encore en parfait état aujourd’hui", explique une des commerçantes. La halle, c’est le domaine des producteurs. On y trouve les petits fromages de Catherine, en forme de sabot de biquette, la cochonnaille de Louise, avec la spécialité du Tarn, le melsat, les beaux légumes de Martine cultivés justes à côté, sans oublier la fameuse fouace de l’Aveyron. C’est pour cette palette de saveurs, ces produits et ces producteurs que le marché fait le plein tous les samedis. Et comme ils aiment leur marché, le Plus Beau de France, forcément, les producteurs et les marchands de Revel ont créé une chorale, et ils y mettent tout leur cœur. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle, P. Mislanghe