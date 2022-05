"Votre plus beau marché" : à la découverte du marché des halles de Niort

Du tourteau fromager aux anguilles du Marais poitevin, le marché de Niort a le goût du terroir. Il est la plus belle vitrine de la gastronomie des Deux-Sèvres. Les fromages de chèvre sont les stars des étals. Il paraît qu'ils permettent de conserver la jeunesse. "C'est vraiment délicieux", confie une cliente. Chez Sylvie Baudouin, 40 variétés de fromages se défient pour régaler vos papilles. Jean-Pierre Decourt, pour sa part, vient pour partager son amour des asperges depuis 40 ans. "Elles sont extraordinaires. Regardez comme elles sont fraîches", témoigne une dame. Pour le doyen des commerçants, la balance ne sert qu'à rassurer les clients. Avec les asperges, vous prendrez peut-être les anguilles du Marais poitevin, pêchées à quelques kilomètres des halles. La cathédrale de fonte, de verre et d'acier est le cœur commercial de la ville depuis 150 ans. "On a une architecture beaucoup plus aérée, qui correspond à l'ère du temps et à la mode du moment", explique Stéphanie Tézière, guide-conférencière à Niort. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel