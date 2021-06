Le marché de Besse représente l’Auvergne

La découverte du marché de Besse commence avec Gaby, le fromager, présent tous les lundis depuis quarante ans. Son plaisir c'est d'expliquer à la clientèle pourquoi le salers, le Saint-Nectaire ou le bleu d'Auvergne ont tant de saveur. Et les touristes sont convaincus. L'autre personnalité du marché, c'est Léon, le charcutier. Voilà 51 ans qu'il vend saucissons, rillettes et autres jambons de pays. Au fil du temps, son stand est devenu une institution. Un peu plus loin, dans un chaudron fumant, il y a la spécialité du marché. C'est une potion magique à base de fromage fondu et de légumes, distribuée à qui le souhaite. Sur le marché de Besse, la vedette c'est le cochon. Les travers de porc grillent sur la plancha, le boudin frais finit de cuire et pour tout le monde, dégustation à volonté même à l'heure du café. A l'autre bout du marché, personne n'attend le beau temps pour faire ses emplettes : tomates, melons et fraises juteuses. Quand le soleil ne brille pas au-dessus des têtes, il s'invite dans les assiettes. Voici un marché où se côtoient folklore, terroir et tradition. Trois valeurs auxquelles sont attachés les habitants de cette commune.