Votre plus beau marché : Chablis représente la Bourgogne

Qui parle mieux du marché de Chablis que les Chablisiens eux-mêmes. Ils sont peut-être un peu chauvins mais pour eux, c'est un rituel. "Tous les dimanches matins, il y a des gens qui vont à la messe mais nous, nous allons au marché de Chablis", confie une passante. Pour découvrir le marché, nous décidons de faire confiance à Jeannot. A l'entrée, l'étal de Michel c'est un peu le passage obligé. On y vient chercher le boudin chaud préparé sur place selon la tradition. Le meilleur, c'est de le manger chaud quand il sort de la marmite : "un petit peu de moutarde et un petit peu de pain et un verre de Chablis bien sûr", lance Jeannot. Quelques mètres plus loin, une file d'attente interminable nous attire vers un produit de saison : l'asperge. Des produits locaux et une joie de vivre communicative que certains qualifient d'ambiance bourguignonne. Sur le marché de Chablis, on se retrouve et on déguste. D'ailleurs, il n'est pas rare de croiser des habitants, gougère à la main. Ici, c'est presque une religion.