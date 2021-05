Votre plus beau marché : Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, en lice pour la finale

Dès la matinée, les deux fanfares de Châtillon sont déjà sur leur 31. Il s'agit des deux coqs de concours d'André, l'attraction du bourg. Les volailles de Brest font la renommée mondiale de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). On espère que cela fera la différence : "c'est quand même l’étendard de notre région et de notre département". Un autre poids lourd pour convaincre les internautes de voter pour ce marché : les halles du XVe siècle. Il s'agit des halles les plus longs de l'Hexagone, 80 mètres, et portent à elles seules toute la mémoire du marché. Depuis 500 ans donc, la cité médiévale défend, fière comme un coq, les couleurs de la Brest. Fromages, charcuterie, poissons... on trouve de tout sur les étals. Voilà pourquoi chaque samedi, on s'y bouscule et on fait la queue pour espérer remplir son panier. Et pour vous servir, le flambeau se transmet de génération en génération sur ce marché. D'ailleurs, les vendeurs sont également de "la bonne marchandise" selon les clients. On se demanderait presque s'ils ne se sont pas trompés de concours. Classé 6e en 2018, Châtillon-sur-Chalaronne espère cette année grimper sur le podium et décrocher la médaille.