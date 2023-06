Votre plus beau marché : dans les coulisses du vote du super jury

Ils se sont tout de suite très bien trouvés, les trois téléspectateurs et les trois animateurs qui composent le super jury du concours Votre plus beau marché. Le super jury a une mission : évaluer les trois marchés qui sont actuellement en tête des votes du public. Le tout selon des critères bien précis. Direction la salle de visionnage. Le cadre, l'ambiance, les produits... tout va être noté. Le visionnage des reportages commence. Au terme du visionnage, deux marchés semblent se détacher : le B et le C. "Ils sont finalistes et ce n'est pas pour rien. Ils ont tous une bonne note et on a tous envie d'y aller", confie Anne-Claire Coudray. Les délibérations se poursuivent autour d'un buffet. Sur la table, il y a des spécialités des trois marchés finalistes. Arrive alors une invitée surprise : Marie-Sophie Lacarrau. Maintenant, le super jury va nous dire quel est le marché qu'ils ont choisi. Il s'agit du marché B. Et celui pour lequel a voté le public, vous le connaîtrez dans quelques jours. La fin du suspens, ce sera donc pour la semaine prochaine. TF1 | Reportage T. Coiffier, H. Masiot, S. Fortin