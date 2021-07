Votre plus beau marché : découvrez le palmarès complet

Ce vendredi, Dominique Lagrou-Sempère nous fait découvrir le marché d'Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), le grand gagnant du concours "Votre plus beau marché" édition 2021. Il arrive donc en première place du podium grâce à ses produits de la terre et de la mer. En deuxième position, on retrouve les halles de Narbonne. La victoire était tout près pour ce marché. Malgré la déception d'être passé à côté de la victoire, le marché garde sa bonne humeur. Ce qui distingue surtout les halles de Narbonne, c'est l'esprit de famille qui règne entre les commerçants. Le marché qui complète le podium de cette quatrième édition du concours est celui de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Les Chatillonnais sont alors fiers de cette troisième place. Une victoire qu'ils doivent à une spécialité locale : la fameuse volaille de Bresse. A noter que 24 marchés étaient en lice pour obtenir le titre du "Plus beau marché de France". Vous étiez d'ailleurs plus de trois millions cinq-cent mille à avoir voté pour cette édition 2021. Découvrez le reste du classement en images.