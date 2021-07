Votre plus beau marché : Étaples, grand gagnant 2021

C'est la fête totale sur le marché d'Étaples-sur-Mer. C'est notamment le marché du cœur qui remporte le concours du plus beau marché cette année. Pourquoi le surnomme-t-on d'ailleurs le marché du cœur ? Et bien, parce que c'est le marché qui véhicule la valeur du Nord-Pas-de-Calais. C'est la chaleur, l'authenticité, la bienveillance et surtout, l'accueil des gens du Nord. L'émotion était vive sur place ce vendredi matin. "On a gagné", "Bravo, bravo", "On est fier", s'écriaient les Étaplois. Tout le monde était heureux de savourer cette victoire. On voyait des sourires dans toutes les allées. "C'est formidable", se réjouissait une cliente. À en croire les habitués, cette première place au classement est largement méritée. "C'est un super marché, très agréable, c'est vraiment super bien", a énoncé l'un d'eux. Juliette vend les produits de son jardin ici depuis déjà 50 ans. Ses clients lui sont toujours restés fidèles. Et comme dans le Nord-Pas-de-Calais, on aime tout le monde. On pense très fort à tous les camarades des autres régions parce que tous les marchés valent forcément un petit béguin.