Votre plus beau marché : Étaples représente le Nord-Pas-de-Calais

Sur le marché d'Étaples (Nord-Pas-de-Calais), que l'on vende des fraises de Samer ou du fromage de Bergues, les marchands s'en donnent à cœur joie. Accroché à la mer, le marché propose avant tout le plus frais des poissons. Très tôt, Vincent Margollé part chercher directement des caisses de barbus, de soles et de turbos, sitôt la pêche du bateau de son beau-frère débarque. Alors à peine installé, le poisson est déjà vendu. Depuis le XIXe siècle, les marchands d'Étaples attirent les habitants de tous les environs. C'est un lieu de rencontre où chacun porte derrière son masque, un grand sourire. Sa convivialité et la chaleur dont il remplit les cœurs y sont pour quelque chose. "Même si on n'a pas grand-chose à acheter, c'est la sortie du mardi et du vendredi", explique un habitué. Il est, en effet, agréable de vagabonder dans les allées de ce petit village de pêcheurs qui a gardé toute son âme. L'air y est si doux et les odeurs si appétissantes que l'on pourrait affirmer que le plus beau des marchés est bien celui d'Étaples.