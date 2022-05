Votre plus beau marché : la halle aux houblons d’Haguenau

Distribution improvisée de bretzels entre les allées du marché, histoire de battre un rappel de goût important à ne surtout pas manquer : le vote pour le plus beau marché de France. Pour l'occasion, costumes et coiffe de rigueur et même quelques pas de danse au son de l'orchestre local. A Haguenau, on aime passionnément ce marché resté authentique. La halle d'Haguenau est comme une place de village. Le cœur des habitants y bat à l'unisson. Il y a plus de 150 ans, le bâtiment était destiné au commerce du houblon. Aujourd'hui, d'autres spécialités alsaciennes l'ont remplacé. Habitués et commerçants ont noué des liens. Deux fois par semaine, on s'y retrouve comme une famille. Difficile de ne pas avoir l'eau à la bouche du côté de la boucherie car ici, tout est fait-maison. Le marché est resté tel quel malgré les années. Une ambiance et des habitués heureux de faire vivre ce lieu au charme certain. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre