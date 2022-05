"Votre plus beau marché" : la halle Saint-Thibault d’Épernay

En plein centre d’Épernay, la halle Saint-Thibault affiche ses intentions. Le plus beau marché de Champagne-Ardenne veut aussi devenir le plus marché de l’Hexagone, commerçants et clients y croient. À l’image d’Aurélie, la maraîchère, Épernay est un marché qui donne le sourire à toutes les générations. Il n’y a que des produits frais et principalement de terroir comme les champignons d'un commerçant. Juste en face, Lucie Bouchez, qui vend du miel, est là depuis cinq ans. Un peu plus loin, le moelleux champenois est un gâteau de voyage créé il y a trois ans à Épernay. L’élu d’Épernay, chargé des animations de la ville, apprécie de faire découvrir la halle Saint-Thibault qui a bien évolué depuis sa construction en 1922. Pour ce centenaire, la halle innove encore avec des dégustations de plats cuisinés sur place par des chefs. Sans oublier qu’Épernay est aussi la capitale du champagne. Les grandes maisons ne sont pas loin, mais ce sont les petits producteurs que défendent certains consommateurs sur le marché. TF1 | Reportage V. Dietsch, L. Lassalle, V. Ruckly