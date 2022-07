Votre plus beau marché : le classement complet

On connaît désormais le podium du concours Votre plus beau marché : Narbonne, Vannes et puis Arras. Pour le reste du classement, on va découvrir la 24e place jusqu'à la 4e. Vous pourrez voir à l'écran l'ordre finale. Vous y trouverez peut être votre marché, celui pour lequel vous avez voté, celui où vous avez grandi, celui qui vous tient à cœur ou celui de votre région. En tout cas, bravo à tous pour cette magnifique mobilisation. Si ce concours existe, c'est surtout pour mettre en avant tous ceux qui travaillent sur les marchés autant les producteurs que les commerçants, en passant par les agriculteurs et les placiers aussi. Ils nous régalent. Ils se lèvent tôt tous les jours. Et aussi bravo à Narbonne qui remporte donc cette 5e édition.