"Votre plus beau marché" : le concours débute aujourd'hui

Pour voter, il faut se rendre sur le site Internet votreplusbeaumarche.fr. Et une date à retenir : le 22 juin, pour la date limite. Il sont 24 marchés à rêver de succéder à Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), qui a gagné l’an dernier. Ils rêvent tout simplement de remporter le trophée, que nous vous présentons d’ailleurs en images. Une petite nouveauté également pour cette année : un super jury va départager les cinq marchés qui arriveront en tête des votes. Les membres : Évelyne Dhéliat, Denis Brogniart, Laurent Mariotte, mais aussi trois téléspectateurs. On vous en dira un peu plus la semaine prochaine. T. Coiffier