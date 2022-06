"Votre plus beau marché" : le marché couvert de L’Île-Rousse

Imaginez un marché avec les pieds presque dans l’eau. Imaginez un temple romain construit au milieu de la cité, et des clients qui affirment que c’est le plus beau marché de France. Vous ne rêvez pas, c’est à nouveau le marché de L’Île-Rousse (Haute-Corse) qui remporte tous les suffrages sur l’île. Sur les lieux, l’ambiance est incroyable. Les clients se prennent pour des présentateurs. Ils parlent du marché, même quand ils sont sur la plage. Pour Grégoire, le doyen, son marché répond à tous les critères. Le marché de L’Île-Rousse, c’est aussi l’histoire du commerce en Balagne (Haute-Corse). "Les gens du village descendaient des petites montagnes environnantes faire leurs achats. Donc, ici, ça bouillonnait, en quelque sorte. C’était vraiment le lieu de vie de la Balagne" explique un doyen de la ville. Rien n’a changé, il n’y a que des producteurs locaux. Ici, on soigne sa ligne, surtout avec le casse-croûte de fin de marché. "On vote pour le Plus Beau Marché de France, L’Île-Rousse", incitent les commerçantes. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier