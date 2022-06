"Votre plus beau marché" : le marché d’Arras

Le marché d'Arras (Pas-de-Calais), se niche au creux de la place des Héros. Khader est l'un des personnages du marché. Sa scène est jonchée de caget de tomates et d'abricots, et son public ce sont les fidèles du marché. Cela fait 28 ans qu'il est là, et il loue l'ambiance du marché. "On est toujours contents de le voir et il vend de bons produits", témoigne une cliente. C'est vrai que ce mercredi matin, les fraises sont à tomber par terre. Vous voulez un marché convivial ? Bienvenue à Arras. On y croise par exemple Michel qui y vient comme on va à la kermesse : pour rencontrer des gens et parler de la vie. Bien avant Internet, le marché est le premier réseau social, et de loin. D'ailleurs celui d'Arras existe depuis 1 000 ans. "Cette petite place a été créée pour une seule chose : accueillir le marché", raconte Laurence Mortier, directrice adjointe de l'Office du tourisme. On y trouve encore des commerçants séculaires comme une boucherie chevaline. Le cheval est l'une des viandes qu'on a le plus consommées dans le nord il y a encore quelque temps. Alors qu'on fait nos emplettes, les cloches du carillon sonnent des mélodies anciennes et les géants du marché sont de sortie. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman, T. Joire