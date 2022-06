"Votre plus beau marché" : le marché d’Aubigny-sur-Nère

Sur le marché d’Aubigny, vous trouverez tous les bons produits de Sologne. Mais les jours de fête, vous pourrez aussi voyager au son des cornemuses. Une culture qui remonte à la guerre de Cent Ans. Situé au pied d'un château, au milieu des maisons à colombages, ce marché est un rendez-vous à ne pas manquer. "Le cadre est beau. On a le château, les rues, les vieilles maisons. On vient ici avec les siens, les parents, les beaux-parents, les amis, tout le monde ensemble. On a des copains qui viennent de loin, on leur dit on va aller au marché le samedi matin, à Aubigny c'est cool", témoignent ces clients. Parmi les plus anciens maraîchers, voici François et son étal de plants et de légumes. Sa famille vient à Aubigny depuis trois générations. Une centaine de commerçants, des cafés, un pub, le centre-ville s'anime chaque samedi. Autrefois, les paysans proposaient déjà leurs produits dans cette rue du Prieuré. La vente des bestiaux se faisait sur la place du village. Une histoire, une ambiance qui donnent à ce marché un charme incontestable. Des clients motivés et des commerçants unis pour un même objectif : votez Aubigny ! TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély