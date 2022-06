« Votre plus beau marché » : le marché de Pornichet

Il faut marcher deux minutes à peine depuis la plage pour faire son marché à Pornichet. L'océan est si proche qu'il souffle son air iodé jusque dans les halles et garnit généreusement les étals. Il faut dire que la région est riche en saveurs et en produits. Le marché de Pornichet est une institution sur la côte. Il est né au début du siècle dernier avec la vogue des bains de mer. Le marché a bien évolué depuis. Les halles ont été construites avec leurs entrées en forme de coquille Saint-Jacques, mais l'ambiance elle, n'a pas changé. À Pornichet, vous trouverez aussi des familles de commerçants passionnés qui se transmettent le flambeau. Xavier Burban, producteur de fraises, est un enfant du marché. Sa mère, Monique Burban, est désormais à la retraite, mais ne se prive jamais de passer pour lui filer un coup de main le sourire aux lèvres. Les sourires s'étirent aussi sur les visages des clients, surtout quand ils goûtent les fraises. Pour ceux qui ont encore un peu de place, il est possible de déguster des huîtres au cœur du marché. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel