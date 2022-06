"Votre plus beau marché" : le marché de Pouilly-sur-Loire

A Pouilly-sur-Loire, jour de marché rime avec jour de fête. Chaque vendredi matin, les commerçants s'installent devant l’église du village. Un marché familial avec quelques stands seulement mais une qualité qui attire de nombreux habitués. "C'est du frais, du maintenant, et c'est de la saison", témoigne un client. Pascal vient ici depuis plus de 30 ans. Sur ses étals, que des produits frais récoltés la veille. A Pouilly, on aime les choses simples. Les commerçants que l'on connaît depuis des années prodiguent de bons conseils aux clients. "C'est la convivialité, la gentillesse. On est toujours bien reçu. Quand on fait des commandes, on n'est jamais déçu", lance une dame. Des crevettes, des bars et des rougets si frais qu'ils semblent pêchés il y a quelques instants. Franck, le poissonnier, amène la mer au bord de la Loire. Mais la spécialité des lieux se trouve en bouteille. Après avoir fait ses emplettes, c'est l'occasion de déguster au célèbre vin blanc. Le "Pouilly fumé" à Pouilly-sur-Loire, c'est le produit ultra. Et pour l'accompagner rien de tel qu'un bon fromage local. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin