Votre plus beau marché : le marché de Saint-Pierre-en-Auge

Faire son marché en musique. Saint-Pierre-en-Auge accueille les clients en fanfare et ils sont nombreux à profiter du spectacle. Et quand les trompettes et les tambours s'éloignent, c'est Mickaël et Sophie qui donnent de la voix. Chaque semaine, le couple gare un poids lourd au milieu de la place. Leur étal est le plus grand du marché. Le marché de Saint-Pierre-en-Auge est le plus beau marché qui a sa place tout en haut du podium pour les habitants. Pour gagner, il a un atout majeur : ces halles construites entre le XIe et le XVIe siècle par des moines. Aujourd'hui, elles abritent les petits artisans du marché. David vend du Calva et autres boissons typiques de la région qu'il faut goûter bien sûr. Si vous venez au marché de Saint-Pierre-en-Auge, ne vous étonnez pas de croiser entre l'étal des fromages et celle des boudins des animaux en tout genre. D'ailleurs, les poules de Valérie ont une sacrée réputation. Beaucoup viennent ici en famille. Plus qu'un marché, ici, c'est un lieu de partage. Un beau sourire à l'image d'un marché où règne la bonne humeur et l'envie de gagner : votez pour Saint-Pierre-en-Auge ! TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos