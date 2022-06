"Votre plus beau marché" : le marché de Saint-Valery-sur-Somme

C'est sans doute le marché le mieux placé du pays. Saint-Valery-sur-Somme (Somme) est au bord de la baie, les pieds quasiment dans l'eau. Ceux qui viennent déambuler dans les allées, profitent en même temps d'une vue imprenable. La mer est généreuse. Ses produits sont vendus directement au marché. Pour le dessert, le stand de Maryse Penon, boulangère et pâtissière, est incontournable. Ces boulangers préparent et vendent depuis plus de 20 ans, une spécialité de la région, le gâteau battu très gourmand. Arnaud Bacquet est aussi un immanquable du marché. Chaque semaine, les clients retrouvent sa bonne humeur et son humour, comme un rendez-vous avec un membre de la famille. En plus de vendre de bons produits, le maraîcher sait exactement comment tisser un lien avec ses clients. François Lahyene, photographe, est aussi un habitué du marché depuis 27 ans. Il expose ses propres photographies de la baie de Somme. C'est une nature variée dont il ne se lasse jamais. Le commerçant a en plus un atout, l'emplacement de son stand au bord de l'eau. Des visiteurs d'un jour et beaucoup d'habitants fidèles de Saint-Valery-sur-Somme sont fiers de leur marché. Ils sont convaincus que c'est le plus beau de tout l'Hexagone. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez, G. Delobette