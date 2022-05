"Votre Plus Beau Marché" : le marché de Sotteville-Lès-Rouen

Faire le marché de Sotteville, c’est avant tout se rassembler et profiter de la convivialité. L’ambiance chaleureuse ne peut pas déplaire. En plein cœur de Sotteville-lès-Rouen (Haute-Normandie), le marché anime la ville deux fois par semaine, et il y a de tout pour plaire. C'est le lieu de rendez-vous incontournable des habitants. Des sourires et du bonheur, et si c’était ça la recette gagnante du plus beau marché ? On se salue, on débat, on rit. Bref, on vit tout simplement. C’est aussi l’esprit de ce lieu, la proximité. Après avoir fini cinquième l’an passé, le marché de Sotteville compte bien faire mieux cette année. Dans son stand du Plus Beau Marché, Jean-Pierre a tout prévu pour inciter à voter. Qu’ils soient commerçants ou habitants, tous y croient. Cette année, le Plus Beau Marché de France sera Sotteville, et pas question d’oublier de voter. Pour définitivement vous convaincre de voter pour eux, ils se sont réunis pour crier leur slogan. TF1 | Reportage, G. Thorel, A. Vulliez, A. Vieira