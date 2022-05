"Votre Plus Beau Marché" : le marché de Thiviers

Les jours de marché à Thiviers (Dordogne) , le soleil fait immanquablement sortir les gourmands attirés par les produits ultra-frais du terroir périgourdin. Et s’il y a bien un endroit où l’on se presse, c’est autour du stand de Christophe Maillet, le boulanger. Dans ces allées, il y a très peu de revendeurs, mais essentiellement des producteurs comme Olivier, fromager. Chaque samedi, il écoule 300 à 400 fromages de chèvre en quelques heures. Niché au cœur du Périgord vert, dans le nord de la Dordogne, le village de Thiviers est situé loin des grandes villes. Le marché est donc incontournable pour les habitants. La fidélité dure depuis 200 ans, et les anciens veillent sur le respect des traditions. Truffe, foie gras, noix du Périgord, chaque produit a sa confrérie. Alors forcément, lorsqu’il s’agit de soutenir Thiviers pour l’opération "Votre Plus Beau Marché" sur TF1, même les enfants du Conseil municipal des jeunes s’y mettent. Tout le monde ici n’a qu’une seule idée en tête, porter le marché tout en haut du podium. TF1 | Reportage G. Guist’Hau F. Resbeut