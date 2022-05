"Votre plus beau marché" : le marché de Vannes

Découvrir le marché de Vannes, c'est d'abord franchir les remparts puis pénétrer au cœur la Vieille-Ville. Un voyage entre les maisons à colombages et les ruelles. Dès le matin, c'est l'effervescence sous les halles aux poissons. Fraîchement débarqués, les poissons, les homards, et les langoustines côtoient les huîtres. Gwenaël Le Labourier est ostréiculteur à quelques kilomètres. Il adore cette ambiance du matin. Par ailleurs, la halle aux poissons est un lieu incontournable du marché. Elle existe depuis 1880 et a été rénovée il y a quatre ans. Pour Cathy Guillaume, qui vendait des crevettes adolescente ici avec sa grand-mère, elle est unique. Les clients sont sous le charme. A l'extérieur, sur plusieurs places, les producteurs locaux de viandes et de légumes sont nombreux. C'est le cas d'Eric Boisbras et sa femme, plus de 30 ans de présence ici. Dans les allées, on se mobilise pour voter. Pour la dernière étape du marché, les Halles des Lices avec le stand d'andouille artisanale. Alors, si vous avez envie de partager et de vous faire plaisir, votez Vannes. TF1 | Reportage N. Hesse, P. Humez