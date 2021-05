Votre plus beau marché : le marché des Halles des Sables-d'Olonne, la mer en héritage

Entre le remblai des Sables-d'Olonne (Vendée) et son église, les halles centrales sont discrètes. Mais à l'intérieur, c'est l'effervescence. Les poissonniers valsent à travers des fruits de mer appétissants. Le bonheur musical des halles, quant à lui, est assuré par Gérard Tokarski et son orgue électrique. "C'est fantastique de jouer dans un lieu pareil. C'est un spectacle quasi-journalier", nous confie-t-il. Derrière le spectacle, les affaires continuent pour la fleuriste Isabelle Brethomé, reconnue Meilleur Ouvrier de France. Le doyen de l'équipe, c'est Jean-Paul Pineau, le boucher. Depuis 20 ans, avec sa femme, ils partagent volontiers leur recette locale : le jambon de Vendée. Les Halles des Sables-d'Olonne ont ouvert en 1890. Elles sont construites à l'image des halles de Paris et des gares. A l'époque, la structure était déjà sur deux étages. Aujourd'hui, elles sont des halles majestueuses devenues lieu de visite. Artisans, commerçants et clients savent la chance qu'ils ont. Ils ne demandent qu'une chose : que l'on vote pour eux.