Votre plus beau marché : le marché d’Obernai, au pied des remparts

Des maisons à colombage traditionnelles, une cigogne posée sur un toit pour veiller sur Obernai (Bas-Rhin) et un air d'accordéon pour donner le ton, le tableau est parfait pour évoquer un rendez-vous hebdomadaire incontournable. Au marché d'Obernai, la bonne chère a toute sa place. Comme accompagnement du cochon de lait, les fameuses galettes de pommes de terre râpées rissolent dans la poêle. Oignons, œufs et persils... un délice. Le marché d'Obernai, installé sur les remparts historiques, est un condensé de spécialités alsaciennes. Avec ses produits frais et ses maraîchers locaux, la ferme Muhr y est présente depuis plus de 50 ans. Les clients s'y pressent génération après génération. Ce marché est presque une philosophie de vie. Le café du matin partagé avec le sourire entre commerçants et habitués, c'est un peu comme profiter du week-end un jour de semaine. Des petits riens qui font toute la différence. Le marché d'Obernai est décidément à déguster sans aucune modération.