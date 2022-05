"Votre plus beau marché" : le marché du centre-ville de Rueil-Malmaison

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), tous les chemins mènent au marché : rendez-vous centenaire et incontournable du samedi matin pour tous ceux qui aiment les bons produits. Fraises, tomates ananas et autres, Aude Levasseur les cultive et les vend depuis 30 ans. C'est son grand-père qui s'est installé ici en 1943, appelé à la rescousse par le maire, alors que les habitants souffraient de la famine. Difficile de résister aux tentations dans les travées de ce marché. Chez Laurent Callu, c'est la saison des grillades. Saucisse de veau coupée au couteau, poireaux blanchis, oignons, lards fumés, origan, une tuerie ! Un plaisir gourmand qui se lit sur les sourires des clients, d'autant que ce matin-là, c'est en fanfare qu'ils remplissent leurs caddies. Et parmi les artisans, voici l'une des figures de ce marché : Manu Junges et son orchestre. Bref, il y a du monde derrière cette candidature rueilloise. Commerçants et clients y croient dur comme fer. Et les équipes de la mairie veillent à ce que cet enthousiasme s'exprime en votes sonnants et trébuchants. L'histoire se révèle : le champion francilien qui devient le champion de France, les couleurs tricolores sont déjà dans le ciel de Rueil-Malmaison. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Poupon, A. Dubail