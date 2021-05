Votre plus beau marché : le marché du cours Lafayette de Toulon

Sur le cours Lafayette à Toulon, il y a d'abord les couleurs de Provence et les sons du Sud. Ici, on retrouve tout ce que représente la culture provençale. "C'est le marché de Gilbert Bécaud", lance un passant. C'est en effet ce marché qui a inspiré les paroles de la chanson "Les Marchés de Provence". "Il y a les odeurs qui se dégagent et c'est hyper agréable", affirme une cliente. Justement, ces senteurs, Christian y est pour quelque chose avec son étal d'herbes et de plantes locales qu'il tient depuis 30 ans. On y trouve les ingrédients incontournables des recettes de Provence comme le basilic pour la soupe au pistou. Tout près, Jean-Christophe prépare une spécialité : la cade, une galette à base de farine de pois chiche à l'histoire bien toulonnaise. Tous les matins, sauf le lundi, 120 stands s'installent ici, près du port de Toulon, avec des commerçants qui sont aussi les ambassadeurs du terroir local, comme ces fruits et légumes ou ces fleurs coupées du Var. Le marché existe depuis 1642 et chacun est convaincu qu'il mérite de gagner.