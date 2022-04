"Votre plus beau marché" : le marché forain de Saint-Pierre à la Réunion

C'est sous un soleil tropical en bord de mer que le marché de Saint-Pierre accueille les Réunionnais tous les samedis. À peine arrivé, on est déjà dans l'ambiance. Ici, les vendeurs de samoussas donnent le rythme. Plusieurs fois sur la troisième marche du podium, celle-ci sera la bonne. Les Réunionnais en sont convaincus. "Le marché de Saint-Pierre est très coloré. Il y a de tout : des fruits et des légumes"; "On est gentil", témoignent certains clients. Le marché de Saint-Pierre est effectivement un lieu où toutes les cultures se mélangent dans les allées comme sur les étals. Le marché de Saint-Pierre existe depuis 1970. Au fil des années, il s'est étoffé et a changé de place pour s'installer ici. Chaque jour de marché attire jusqu'à 10 000 clients. La notoriété du lieu est désormais reconnue dans le monde entier. Les produits typiquement créoles sont les plus prisés dans le marché. Près de 400 forains font vivre le marché chaque samedi. Tous sont mobilisés pour convaincre et gagner cette fois la première place du concours. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse