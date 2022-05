"Votre plus beau marché" : le marché Fréry de Belfort

Il y a d'abord cet écrin exceptionnel : 60 mètres de long, du métal, du verre ou encore du bois. La lumière est partout. Depuis plus d'un siècle, la halle Fréry de Belfort est le ventre de la ville. Sur plus de 2 000 mètres carrés, c'est surtout le paradis des gourmands. "Moi, j'aime bien venir au marché, parce que justement, c'est appétissant", confie une cliente. Olivier Nasti, chef étoilé en Alsace, est originaire du territoire du Belfort. Il propose aujourd'hui une émulsion de cancoillotte, feuilles d'oseille et d'oxalis, sur une petite tartelette. La cancoillotte, elle, vient de chez Poirel. Le doyen des commerçants, Jacques Poirel, est toujours là. La première fois, c'était en 1956. Sa fille a repris le flambeau avec la même exigence de qualité. Parmi les produits phares, il y a évidemment les salaisons ou encore les saucisses de Montbéliard. On retrouve, dans toute la Franche-Comté, une inimitable odeur de fumée. À Belfort, on veut que le marché soit un lieu de vie et celui de fête. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier