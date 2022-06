«Votre plus beau marché» : le marché Hmong de Cacao

Et si c'était celui-là votre plus beau marché. Niché au cœur de la forêt, le marché Hmong de Cacao (Guyane Française) attire des centaines de touristes. Chaque dimanche, le marché devient le centre de la Guyane. On y vient pour flâner entre les étals et en prendre plein les yeux. On y vient surtout pour faire de bonnes affaires. Les fruits et légumes cultivés par les villageois sont directement proposés aux consommateurs. Ils sont là, au marché le moins cher de Guyane. Le marché de Cacao, c'est aussi une histoire, celle des Hmong, un peuple originaire du sud de l'Asie et installé là depuis 45 ans. Cacao est une vitrine de l'intégration et de la culture Hmong en Guyane. À l'heure du déjeuner, un délicieux parfum chatouille les narines et les papilles, c'est celui de la soupe Hmong. Certains sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour déguster cette spécialité culinaire. Sélectionnée pour la première fois au concours du plus beau marché, Cacao compte bien créer la surprise et pourquoi pas finir sur la première marche du podium. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, D. Mongérand