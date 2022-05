« Votre plus beau marché » : le marché provençal de Digne-les-Bains

Des Dignoises ont revêtu leur plus beau costume provençal pour l'occasion. Elles veulent gagner pour faire découvrir leur marché au pays tout entier. "C'est plein de gens qui se connaissent, qui se côtoient. C'est une ambiance douce", racontent-elles. Dans l'allée principale de Digne-les-Bains, c'est toute la Haute-Provence qui défile, avec bien sûr les olives de variété aglandau et picholine. Elles viennent des Mées, le village voisin. "Qualité, circuit court et côté convivial, c'est le top", "il y a de bons produits et le rapport qualité-prix aussi", témoignent les clients. A 83 ans, Francis, le vendeur d'olives, a toujours le sourire sur le marché. Comme lui, Frédéric, un cuisinier dignois, fait ses courses chaque samedi pour remplir son panier uniquement de produits locaux. Et sur les étals d'Aurélie, il ne manque jamais de goûter à la spécialité des Alpes-de-Haute-Provence, le Banon : un fromage de chèvre entouré de feuilles de châtaignier. Sous les platanes du boulevard Gassendi, les 150 exposants se connaissant tous. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba