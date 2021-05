Votre plus beau marché : le marché Saint-Leu, à Amiens, représente la Picardie

Pour cette édition 2021, le marché de Saint-Leu à Amiens représente pour la deuxième année consécutive la région de la Picardie. On l'appelle aussi le marché sur l'eau. Mais ce mercredi, avec la pluie qui tombe, il est aussi un peu sous l'eau. A Amiens, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui repoussent le chaland. Bien au contraire, il y a du monde. Il faut dire que le marché de Saint-Leu est bien réputé. Ici, derrière les étals, il y a des personnages incontournables comme Thérèse Nowak. Plus loin, il y a Daniel Parmentier, un maraîcher qui parle à ses légumes. C'est également un amoureux fou de ses radis Cerise, un produit de saison. Ensuite, il y a l'étal du boucher. Aurélie Masson, la bouchère, offre la fameuse rondelle de saucisson à ses clients. Une tradition typique d'Amiens. Le marché de Saint-Leu existe depuis 1880. A l'époque, on déchargeait les légumes des barques en provenance des hortillonnages. Les producteurs locaux sont très importants pour la qualité du marché. Il ne vous reste donc plus qu'à voter pour le marché de Saint-Leu sur l'eau d'Amiens.