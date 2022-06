Votre plus beau marché : le super jury a voté !

Voilà le super jury : trois animateurs et trois téléspectateurs le composent. Ils sont prêts à désigner leur plus beau marché. "Je pense que la tâche va être difficile pour les départager" ; "La barre est haute. Honnêtement, ça va être compliqué" ; "Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'à la fin il ne restera qu'un et notre sentence sera irrévocable", ont-ils affirmé. Direction la salle de visionnage où ils vont découvrir et noter les cinq marchés arrivés en tête des votes du public. Entre leur main, une petite fiche avec des critères bien précis comme les produits, le cadre ou l'ambiance. Le visionnage commence. Très vite, les premières réactions, les premiers sourires, mais aussi les premiers débats. "Pour moi, le produit c'est la base sur le marché. C'est ce qu'on recherche", explique Laurent Mariotte. "Oui, mais le cadre est quand même essentiel", répond un autre membre du jury. Une fois les fiches remplies, direction le buffet. A table, les discussions continuent. Arrive le moment de récupérer les copies. Cela nécessite quelques calculs. Le super jury a tranché. Son vote comptera pour 30% dans la note finale. Le nom du grand gagnant sera révélé la semaine prochaine. TF1 | Reportage T. Coiffier, N. Clerc, G. D'Angeli