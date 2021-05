Votre plus beau marché : les Antilles-Guyane représentées par celui du François en Martinique

Niché dans son écrin d'un blanc immaculé, le marché du François qui se trouve à quelques pas de l'église vit au rythme des exploitations maraîchères et vivrières de la commune. Depuis 20 ans, on y vient chercher de quoi mettre du soleil dans l'assiette, un ou deux remèdes de grand-mère, mais aussi beaucoup de chaleur humaine. Ici, on regarde, on respire, on goûte, toujours accompagné de quelques pas de mazurka. Marie-France confectionne un bouquet garni presque aussi gros que sa générosité. Sur le marché du François, on devine aisément les sourires derrière les masques. Une fois le cabas bien rempli, les allées se transforment en piste de danse, sous les doigts virtuoses de Roro Kaliko et des notes exaltées de son accordéon. Derrière ses fourneaux, Marie-Alice prépare un petit déjeuner aux saveurs des Antilles : coq, giraumon, migan de fruit à pain, le tout servi avec un thé pays bien chaud. Absolument tout ce qu'elle mijote dans ses casseroles proviennent des étals juste à côté, bien garnis en viandes, fruits et légumes aux couleurs éclatantes.