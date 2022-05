"Votre plus beau marché" : les Halles de Narbonne

Ils ont mis toutes les chances de leur côté. Jusqu'au moindre détail, tout doit être parfait. Les Halles de Narbonne sont en compétition pour la troisième fois. Cette année, une ostréicultrice et commerçante espère remporter le titre grâce à la qualité de ses huîtres. Elle les récolte à cinq heures chaque matin. De la poissonnerie, à la boucherie, en passant par le fromager, on vient aux Halles de Narbonne pour faire son marché bien sûr, mais aussi pour se balader et se retrouver. Pour gagner, ils peuvent compter sur les Narbonnais. Françoise Canguilhem le sait, elle n'avait que 17 ans quand elle a acheté l'étal de fruits et légumes. Ils sont aussi des générations de commerçants. Adrien Roger est l'un des derniers arrivés. Mais les Halles de Narbonne, c'est une histoire de famille. Depuis sa création en 1901, le marché alimentaire au style Baltard et à l'architecture métallique a bien changé. Stéphane Romain, l'animateur des Halles, nous fait remonter 120 ans en arrière. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier