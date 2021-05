Votre plus beau marché : les halles de Troyes lauréates de Champagne-Ardenne

Les Troyens se croisent au milieu des étals, plein de couleurs et de saveurs. Dans les halles, vieilles de 147 ans, le marché n'a jamais été aussi vivant. "C'est le plus beau marché de la région et le plus beau marché de France", a lancé une Troyenne. Près de 200 commerçants s'activent ici chaque jour. Le marché de Troyes est en compétition pour la deuxième fois et cette année, il espère bien faire la différence. L'heure de l'apéritif a sonné sous le soleil. Pas besoin d'aller plus loin, tout le monde peut y trouver son bonheur facilement. Il y a par exemple le fromage frais, ancien, doux et surtout local. Chaque allée a sa spécialité. Pour une planche apéritif, 100% troyenne, Brigitte a ce qu'il faut. Au sous-sol du marché, un traiteur prépare tous ses produits dès trois heures du matin. C'est aussi la force de ce marché. On peut y trouver des cornichons de la région, les derniers qui sont produits dans l'Hexagone. Chaque week-end, le marché de Troyes s'agrandit à l'extérieur et la fête continue.