Votre plus beau marché : les révélations de la saison 7

Voici les 24 marchés en compétition cette année : On commence par le marché de Thann pour l'Alsace. Villeneuve-sur-Lot représentera la région Aquitaine. Pour l'Auvergne, ce sera Saint-Pourçain-sur-Sioule. Hauteville-sur-Mer défendra les couleurs de la Basse-Normandie. Le marché de Louhans pour la région Bourgogne. Le marché de Dinan pour la Bretagne. Lui, c'est un revenant : Argenton-sur-Creuse, pour la région Centre. C'est le marché de Sedan qui tente sa chance cette année pour la Champagne-Ardenne. C'est une première pour le marché de Bastia pour représenter la Corse. Continuons avec le marché de Thise pour la Franche-Comté et celui de Saint-Marc de Rouen pour la Haute-Normandie. Pour Île-de-France, on a La Halle de Meaux qui débarque dans ce concours. Dans le Sud, le marché de Céret va représenter le Languedoc-Roussillon. Dans le Limousin, on accueille le marché de La Souterraine. Pour la Lorraine, ce sera au marché de Thiéfosse de participer. Pour représenter la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, on a le marché du Diamant. Le marché de Revel est de retour pour la région Midi-Pyrénées. Audruicq revient aussi dans la compétition pour le Nord-Pas-de-Calais. Le marché du centre-ville de Hyères se lance pour PACA. Puis pour les Pays de la Loire, on a le marché de Basse-Indre. Pour la Picardie, il y a le marché de Saint-Leu d'Amiens. Le marché de Niort revient pour le Poitou-Charentes. Le marché d’Étang salé représentera La Réunion. Enfin, la région Rhône-Alpes sera représentée par le marché de Morestel. T. Coiffier