Votre plus beau marché : Lesneven représente la Bretagne

Bombardes et artichauts, pas de doute, nous sommes bien sur un marché breton. A peine arrivés à Lesneven, nous constatons une évidence : il est sans conteste le marché le plus chaleureux. Ici, on compte jusqu'à 150 exposants à la belle saison. Et dans toutes les allées, on nous l'assure, quelle que soit la météo, Lesneven reste toujours très vivant. Au détour d'un stand, nous rencontrons l'une des figures locales, Younes Tinicha. Depuis quatre ans, ce dernier tient un stand de fruits et légumes à Lesneven. Cerises, melons, carottes, rhubarbes... sont autant de couleurs et de bonne humeur qu'il se plaît à distribuer. Si tout le monde se presse sur le stand de Younes, c'est aussi parce qu'il prépare des barquettes de fruits pour les enfants gratuitement. A Lesneven, le marché semble comme ancré dans la pierre mais surtout dans l'histoire de la ville. L'historien Robert Thomas nous raconte que le marché est là depuis pratiquement neuf siècles. Il est important de souligner qu'on trouve toujours des animaux sur ce lieu, comme un vestige des foires médiévales d'autrefois.