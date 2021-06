Votre plus beau marché : l'Île-Rousse représente la Corse

Sous sa charpente en bois et ses 21 colonnes, depuis 1844, les bons produits trouvent toujours leurs places. Et ce, même quand on arrive en retard. "Le produit qu'on y commande est à 20 mètres sur une place où il y a un super platane et une plage, à 50 mètres, de sable fin avec une mer turquoise", argumente Grégoire, le maraîcher depuis 40 ans. Ici, les spécialités sucrées-salées ne manquent pas. En milieu de matinée, le marché s'anime. Jean-Félix est de retour avec sa pêche. Le banc est pris d'assaut. "De bonnes recettes corses avec des poissons frais, c'est le meilleur", confirme une cliente. Pour la recette de la langouste, rien de plus simple que de la bouillir à l'eau puis la découper en deux, parole d'un chef trois étoiles en vacances. L'eau à la bouche, on est gourmand sur les stands. Les produits sont maisons et sentent le maquis. Le café pour tenir le rythme, un chant traditionnel et un apéro improvisé, la victoire est possible. Encore deux langoustes et une tranche de jambon pour le plaisir, accompagnées d'une eau turquoise, de quoi compléter les atouts d'un beau marché.