Votre plus beau marché : L'Isle-Adam défend les couleurs de l'Île-de-France

C'est un marché où l'amour des beaux produits fait le bonheur des clients. Une belle histoire qui se raconte sous la halle de L'Isle-Adam. Devant l'étal de Michèle, c'est la liesse. Fidèle depuis 1956, cette maraîchère fait pousser ses légumes dans son jardin et quelque chose nous dit que l'amour est passé par là. "On leur parle pour qu'ils soient beaux", confie-t-elle. Ainsi trois fois par semaine, se donnent rendez-vous marchands, clients et petits producteurs à la pointe du bon goût. A L'Isle-Adam, un lieu de rencontre et de convivialité, la séduction revêt ses habits de couleur printanière. On dit même qu'ici, les marchands ne vendent que du bonheur. Chez le poissonnier, bonne humeur et humour jouent des coudes. Il est vrai que la top moumoute, c'est ici et nulle part ailleurs. Rareté d'une grâce préservée, celle du bon et du beau, et qui rend les Adamois fiers de leur marché. "C'est délicieux, c'est plein de bonheur", affirme une cliente. Plus qu'un appel au vote, ce qu'on entend ici, c'est bien un cri du cœur.