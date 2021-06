Votre plus beau marché : Marceau de Limoges représente le Limousin

Le marché de Marceau à Limoges représente le Limousin. Certains vendeurs y jouent leur place à pile ou face. C'est le plus grand marché de la ville. Chaque samedi matin, le lieu accueille jusqu'à 150 commerçants, et les clients sont au rendez-vous. Sur le marché, on trouve des spécialités à faire pâlir n'importe quel gourmet ne citant que le fameux fondant à la châtaigne ou encore le célèbre pâté de pomme de terre dont chacun a le secret. Beaucoup de succès aussi pour monsieur Henri qui prépare tous ses produits dans la ferme familiale, dont l'incontournable gratton. Il est un peu plus de 5h du matin, les premiers commerçants s'installent et certains font chaque week-end plusieurs kilomètres pour vendre leurs marchandises. C'est le cas d'une poissonnière venue de la côte charentaise ou d'un producteur de foie gras qui arrive tout droit du Périgord. Du textile bon marché à l'alimentaire, il y en a pour tous les goûts sur le marché de Marceau.