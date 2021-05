Votre plus beau marché : Nancy représente la Lorraine

En plein cœur de la ville, le marché de Nancy porte bien son nom. Ce marché central est incontournable lorsqu'on traverse la capitale historique de la Lorraine. Les Nancéiens ne s'y trompent pas, attirés aussi par la variété des couleurs et des saveurs : "on y va pour la richesse des produits qui sont de qualité", "c'est familial, on prend le temps et on est conseillé", "c'est plus sympa de venir ici que d'aller s'agglutiner dans les grandes surfaces". Au marché de Nancy, pas de tape à l’œil ni de grandes gueules. Ce sont avant tout des histoires de famille qui donnent confiance. C'est notamment le cas au coin des petits paniers qui tourne autour d'une tradition familiale. Chacun peut y venir vendre sa production personnelle. Et sur les étals, on retrouve toujours une touche qui représente la Lorraine. Sur le stand d'Angélique par exemple, ce sont les asperges et la rhubarbe et juste à côté, c'est l'étal de Yannick le fermier qui fait honneur à la région. Quid de l'histoire de ce marché ?