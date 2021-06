Votre plus beau marché : Narbonne représente le Languedoc-Roussillon

Il semblerait qu'à Narbonne (Aude), tous les chemins mènent aux Halles. Alors, suivons le mouvement ou plutôt, la musique. "Tous les jours, toutes les semaines, c'est la fête, on rigole, on s'amuse, on danse. C'est la joie de vivre dans les Halles de Narbonne", se réjouit une commerçante. A l'autre bout du marché, autre chorégraphie et même avis : "la bonne humeur est là tous les jours". Ici, c'est comme un petit village de 68 étals où chacun a ses souvenirs. Les Halles ont été inaugurées il y a 120 ans, au bord du canal de la Robine, à quinze kilomètres de la Méditerranée. Alors forcément, il y a le quartier des poissonniers. Ici, les commerçants travaillent côte à côte tous les jours de l'année. Ils s'entendent bien, ils boivent un coup ensemble, et derrière certains étals, il y a même des histoires de famille. Commerçants ou clients, ici, tous sont d'accord pour voter pour les Halles de Narbonne au concours du plus beau marché du pays. Il y a ceux qui argumentent et ceux qui n'en ont pas besoin.