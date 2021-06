Votre plus beau marché : Orléans représente le Centre-Val de Loire

Les bords du Loire sont les premiers atouts du marché d'Orléans. Chaque samedi matin sur les quais du Roi, la douceur ligérienne s'invite sur les étals : des fruits et des légumes de saison locaux fraîchement récoltés. On peut aussi apercevoir des fleurs coupées au milieu des radis. En effet, les maraichers proposent aussi des fleurs. Et chaque semaine, Véronique retrouve ces producteurs avec plaisir. Si les clients sont fidèles au rendez-vous, les commerçants aussi. Françoise fait les marchés depuis 62 ans sans changer ses habitudes. Pour elle, le calcul et le travail sont bons pour la santé. Bérénice, la fromagère, est aussi une autre figure bien connue sur le marché. Ici, c'est sourire et plaisanterie pour chaque client. "De bonnes choses, des bons conseils, de la bonne qualité et le sourire en prime", lance une cliente. Tous les samedis, le quai du Roi devient un véritable lieu de vie entre le plaisir d'une balade au bord de l'eau et celui des emplettes. Clients et commerçants ont envie d'y croire et faire d'Orléans le plus beau marché de l'année.