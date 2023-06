Votre plus beau marché : Pourquoi faut-il voter pour le marché d’Arras ?

Le marché d'Arras commence en fanfare. Sébastien Hembert nous fait découvrir les lieux. Il nous présente un personnage peu commun, un commerçant qui tutoie tout le monde. "Ici, vous ne trouverez que des choses bien. Et surtout des gens bien", lance un client. "Tous les ans, on a envie de gagner parce que c'est le plus beau marché de France", confie une passante. Les places du Nord-Pas-de-Calais sont magnifiques, notamment celles qui accueillent le marché d'Arras depuis 1 000 ans. Cela fait dix siècles que les commerçants viennent ici vendre leurs produits au pied du beffroi, symbole de la région. Par ailleurs, on trouve beaucoup de produits sur le marché d'Arras, dont celui emblématique : la pomme de terre. Les Arrageois aiment ça. "On est du Nord, donc on adore les pommes de terre", témoigne une cliente. Et tout autour du marché, il y a plein de terrasses. Puisqu'il fait chaud ce midi, nous allons aller boire un verre et manger des frites. TF1 | Duplex S. HEMBERT