Votre plus beau marché : Rochefort représente le Poitou-Charentes

Quand on arrive à Rochefort, on a l'air de "Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux" qui nous trotte dans la tête, avec l'impression de voir les "Demoiselles" partout et l'envie de leur demander pourquoi elles aiment tant leur marché. "Il y a tous les fruits et légumes de la région et les petits producteurs locaux" ; "La relation avec les commerçants et avec certains clients me plaît" ; ont-elles répondu. La jonchée figure parmi les spécialités incontournables de ce coin de Charente-Maritime. Pour leur première participation au concours du plus beau marché, les habitants et les commerçants y croient. Ils votent à tour de bras et arborent fièrement les couleurs. Avec 300 ans d'histoire, la ville, toute proche de la Criée de La Cotinière, de La Rochelle ou de Royan, regorge de poissons. Chez Marie-Claire, présente depuis 1979, tout est extra ou superbe. Gourmandise et convivialité, voilà ce que Rochefortais aimeraient que l'on retienne de leur marché.