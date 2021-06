Le marché de Saint-Girons

Depuis des siècles sur les berges du Salat, le marché de Saint-Girons est le cœur battant de l'Ariège. Tous les samedis, les producteurs des 18 vallées du Couserans s'installent sous les platanes. De l'entrée au dessert, que des spécialités locales. Parmi elles, la Tomme de vache, qui est à l'honneur dans la région. Ici, le fromage est à l'image des habitants, "un peu rudes, mais une fois qu'on les connaît, ils sont très chaleureux". Il y a également les croustades d'Eudoxie, qui vend au marché de Saint-Girons depuis 23 ans. Christian, lui, est "le pape" du millas, une sorte de crêpe ariégeoise. C'est pour toutes ces bonnes raisons que le marché fait le plein tous les samedis. Inciter ses habitués à voter pour Saint-Girons, c'est donc prêcher des convaincus. "Nous sommes plus motivés par le vote du marché que par le vote des élections cantonales et régionales", affirment même certains. On vient ici également pour l'ambiance musicale, artisanale et folklorique. Et on est d'ailleurs tellement bien au marché de Saint-Girons qu'on en fait des chansons.